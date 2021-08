« Da oggi SiciliaVola.it è online ». L'annuncio è di quelli importanti e a darlo è stato il sottosegretario al ministero dei Trasporti e delle Mobilità sostenibili Giancarlo Cancelleri . Riguarda le tariffe sociali che permetteranno di contrastare il problema del caro voli in Sicilia . «Per la prima volta in Europa gli studenti e i lavoratori fuorisede , i disabili gravi e gravissimi e chi per curarsi è costretto a vivere in altre Regioni, viaggerà da e per Catania e Palermo con uno sconto del 30 per cento sul prezzo del biglietto ».

Il sottosegretario si è detto «felice del traguardo raggiunto» ma anche anche subito annunciato che «non mi fermerò finché tutte le possibili soluzioni possono essere trovate anche per gli altri aeroporti dell'isola». La Sicilia è la prima Regione in Europa in cui si attua questa misura per cui «sono stati stanziati 75 milioni di euro - ha ricordato Cancelleri - che si aggiungono ai 50 già messi a disposizione. Così, restituiamo il diritto alla mobilità dei siciliani», ha concluso il sottosegretario.