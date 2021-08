Un attentato incendiario al santuario Opera nostra Signora di Fatima in contrada Birgi Nivaloro , nella periferia nord di Marsala . Intorno alle 17.30, una squadra di vigili del fuoco di Trapani è intervenuta all'interno della chiesa per un incendio di matrice dolosa che ha provocato il parziale danneggiamento dell'altare , del libro del Vangelo e di altri suppellettili.

Un attentato incendiario al santuario Opera nostra Signora di Fatima in contrada Birgi Nivaloro, nella periferia nord di Marsala. Intorno alle 17.30, una squadra di vigili del fuoco di Trapani è intervenuta all'interno della chiesa per un incendio di matrice dolosa che ha provocato il parziale danneggiamento dell'altare, del libro del Vangelo e di altri suppellettili.

Intanto, è già stato individuato l'uomo che avrebbe appiccato il fuoco: si tratta di un parrocchiano 52enne che è entrato in chiesa, ha cosparso di benzina l'altare e ha appiccato il fuoco. Stando a quanto ricostruito finora, l'uomo avrebbe anche posizionato all'interno del luogo sacro due bombole di gpl senza riuscire ad aprire il gas prima di essere scoperto. Non sono ancora chiari i motivi che avrebbero spinto l'uomo a compiere un gesto del genere. In corso le indagini