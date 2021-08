Un vasto incendio è divampato nell’area demaniale del bosco Scorace, un’area di circa 750 ettari che insiste tra i territori di Buseto Palizzolo e Calatafimi Segesta, in provincia di Trapani. L’allarme è scattato attorno alle 14.30.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della forestale e squadre dei vigili del fuoco arrivate dai diversi distaccamenti provinciali. In azione anche l’elicottero Falco3 dell’associazione Sos Valderice e l’elicottero dell’82esimo centro Csar. Inoltre, per domare il rogo di vaste dimensioni è stato anche richiesto l’intervento di un canadair. Le squadre di spegnimento da ore sono al lavoro per trarre in salvo gli animali e cercare di arrestare l’avanzata delle fiamme che, alimentate dal forte vento di scirocco, stanno lentamente divorando uno degli ultimi polmoni verdi del Trapanese e si dirigono verso il demanio di Monte Inici. Ancora da accertare le cause dell'incendio.

Un altro incendio si è sviluppato, intanto, in contrada Noce. Lì sono sono in azione sia i pompieri che gli uomini di Sos Valderice. Uno scenario che riporta alla mente quanto accaduto nei giorni scorsi nell’area demaniale di San Matteo a Erice, conosciuta soprattutto per l’allevamento dell’asino pantesco nell’ambito di un più vasto progetto di conservazione e salvaguardia della biodiversità.