Due giovani di 22 e 19 anni, entrambi di Augusta, sono stati arrestati dopo essere stati accusati di furto in un abitazione. La polizia è riuscita a giungere a loro dopo la segnalazione di un avvistamento di due persone sul tetto di una casa tra via Megara e via Principe Umberto. La coppia di malviventi stavano tentando di forzare l'entrata dell'abitazione. Nel frattempo, le telecamere di videosorveglianza della zona riprendevano tutto, compreso il momento in cui i due lasciavano l'appartamento e si davano alla fuga.