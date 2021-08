Il sindaco Eugenio Aliberti di Rodì Milici sono indagati per mancato rispetto della normativa ambientale. La denuncia per il primo cittadino, che è anche responsabile dell'area tecnica, è scattata dopo un sopralluogo dei carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto e del Noe di Catania nell'area adibita a isola ecologica. I militari hanno constatato l'assenza di requisiti e la gestione illecita dei rifiuti, che venivano depositate in aree non autorizzate . Problemi anche con lo scarico delle acque reflue .

Il sindaco Eugenio Aliberti di Rodì Milici sono indagati per mancato rispetto della normativa ambientale. La denuncia per il primo cittadino, che è anche responsabile dell'area tecnica, è scattata dopo un sopralluogo dei carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto e del Noe di Catania nell'area adibita a isola ecologica. I militari hanno constatato l'assenza di requisiti e la gestione illecita dei rifiuti, che venivano depositate in aree non autorizzate. Problemi anche con lo scarico delle acque reflue.

Nel corso dei controlli, le forze dell'ordine hanno notato un operaio che con una spazzatrice depositava i rifiuti in una zona che non avrebbe dovuto accoglierne. Altri rifiuti sono stati trovati nei locali di quello che doveva essere un mattatoio ma che non è mai stato completato. Sequestrato il mezzo meccanico utilizzato per spostare i rifiuti. A occuparsi dell'indagine è la procura di Barcellona.