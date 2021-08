Oltre 12 milioni . Questo il valore dei beni sequestrati a Francesco Isca , imprenditore di Vita, in provincia di Trapani, in passato coinvolto in più di un'inchiesta giudiziaria. L'ultima, nel 2020, quando è finito ai domiciliari. L'uomo, attivo nel settore edile e della produzione e commercializzazione del calcestruzzo, è finito nel mirino degli inquirenti anche per i rapporti avuti con un vigile urbano di Calatafimi Segesta .

Isca è ritenuto dal tribunale socialmente pericoloso. I sigilli ai beni - sei società, compresa una che gestisce i parcheggi a ridosso del Parco archeologico di Segesta, 17 rapporti bancari, 128 immobili, 27 automezzi - sono stati posti dagli uomini della Direzione investigativa antimafia. Per i giudici Isca è legato in particolar modo al mafioso Leonardo Crimi. Sarebbe stato quest'ultimo a foraggiare le imprese di Isca, garantedosi anche le coperture per imporsi nel mercato. Il clan a sua volta avrebbe beneficiato in termini di denaro e posti di lavoro.