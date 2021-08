Trasportava oltre un chilo di marijuana nel cofano dell'auto. Finisce in manette così un 48enne di Siracusa, già noto alle forze dell'ordine, che nei pressi di Priolo Gargallo era stato notato dai poliziotti del servizio antidroga mentre prendeva una grossa busta dal bagagliaio.

Alla vista della Polizia l'uomo ha iniziato a correre, portando con sé la busta. I poliziotti, riusciti a bloccare l’uomo, hanno recuperato la busta, che conteneva la marijuana. Il 48enne inoltre è stato trovato in possesso di un coltello, che portava senza alcun motivo legittimo, e pertanto è stato denunciato anche per tale reato. Al termine delle incombenze di rito, l’uomo, tratto in arresto, è stato portato in carcere su disposizione dell’autorità mentre lo stupefacente, del valore commerciale di oltre 25mila euro è stato sequestrato.