Fiamme e una lunga colonna di fumo denso sulla terrezza del noto resort Raya di Panarea , nelle Isole Eolie. L'incendio è divampato intorno alle 8 di questa mattina per cause che sono ancora in fase di accertamento, la prima ipotesi al vaglio è che si sia trattato di un corto circuito . I danni provocati dal rogo sono stati ingenti e le fiamme sono state spente dopo circa 30 minuti da un vigile del fuoco che si trovava sull'isola e che ha utilizzato l'impianto idrico dell'albergo.

Stando a quanto fanno sapere i vigili del fuoco del comando provinciale di Messina, la situazione sarebbe sotto controllo e il rogo è già stato domato. Le fiamme si sono estese fino al bar bruciando i gazebo, le tettoie di canne e danneggiando anche molte delle attrezzature. Al momento, non risultano persone rimaste ferite né tra il personale dell'hotel né tra gli ospiti che, erano ancora quasi tutti nelle camere. Intanto, i proprietari si stanno già organizzando per rimettere in sesto la struttura.