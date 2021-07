La Protezione civile regionale ha previsto per tutti i territori dell'Isola livelli di allerta rossa o di allerta arancione , con livelli di ondate di calore da 2 a 3 (massimo), fino al 6 agosto , e ha invitato le Aziende sanitarie a ridurre gli orari in modo significativo degli hub vaccinali. «Le Asp e i commissari straordinari Covid - si legge in una nota - valutino di sospendere nelle ore più calde della giornata (dalle ore 11/12 alle ore 19/20) le operazioni negli hub vaccinali e nelle aree Covid-test - ove svolte in presenza di alte temperature all'esterno o all'interno di locali non completamente condizionati (palestre, mercati, palazzetti sport) - e facciano svolgere, invece, tali attività in orario serale e notturno così come efficacemente sperimentato in alcuni centri».

La Protezione civile regionale ha previsto per tutti i territori dell'Isola livelli di allerta rossa o di allerta arancione, con livelli di ondate di calore da 2 a 3 (massimo), fino al 6 agosto, e ha invitato le Aziende sanitarie a ridurre gli orari in modo significativo degli hub vaccinali. «Le Asp e i commissari straordinari Covid - si legge in una nota - valutino di sospendere nelle ore più calde della giornata (dalle ore 11/12 alle ore 19/20) le operazioni negli hub vaccinali e nelle aree Covid-test - ove svolte in presenza di alte temperature all'esterno o all'interno di locali non completamente condizionati (palestre, mercati, palazzetti sport) - e facciano svolgere, invece, tali attività in orario serale e notturno così come efficacemente sperimentato in alcuni centri».

A Palermo, l'hub della Fiera del Mediterraneo non sarà operativo da oggi e nei giorni seguenti tra le ore 11 e le ore 20, fino a nuova comunicazione. In questa fascia oraria non sarà dunque possibile recarsi all'hub provinciale di Palermo per sottoporsi a tampone drive-in o vaccinazione o chiedere il rilascio del green-pass. Oggi una persona ha avuto un grave malore all'esterno della Fiera, a bordo di un autobus, in via Sadat, ed è stata portata nell'hub. L'uomo è stato immediatamente soccorso dai medici in servizio e successivamente trasportato in ospedale. Al momento, le sue condizioni sono stabili.