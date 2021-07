Pazzi per la pizza

Dai Simpson a Pino Daniele passando da Bob Marley e concludendo con Francesco Guccini , non c’è essere umano (e non) che non trovi sempre il modo di elogiare la pizza. Comfort food per eccellenza, capace di dare ristoro all’appetito e all’anima.

Un piatto semplice ma dalla storia complessa in quanto le sue origini sono antichissime. Sembra, infatti, che la pizza sia nata nel 1889 da un’idea del cuoco napoletano Raffaele Esposito, il quale creò la pizza Margherita (tricolore) in onore della Regina Margherita di Savoia, con soli tre semplicissimi ingredienti: pomodoro, mozzarella e basilico per onorare la Regina ed ovviamente l’Italia.

Oggi il team di #whatsappinsicily, vi elenca una serie di pizzerie gourmet da provare assolutamente durante queste imminenti vacanze (così non avete più scuse). Pronti a prendere appunti ?

____________________

• Acido Lattico

Catania, via Umberto, 314

Per info chiamare 0957111001 oppure consultare la pagina Facebook.

____________________

• Pizzika

Mascalucia, via Regione Siciliana, angolo via 4 novembre

Per info chiamare 0957274854 oppure consultare la pagina Facebook.

____________________

• 5 panetti

Catania, via Milano, 59

Per info chiamare 0952272699 oppure consultare la pagina Facebook.

____________________

• I colori della pizza

Catania, via G. Oberdan, 133

Per info chiamare 095444212 oppure consultare la pagina Facebook.

____________________

• Manu manu

Modica, vico Napolitano, 20

Per info chiamare 0932 1614326 oppure consultare la pagina Facebook.

____________________

• Pizzeria Cannizzaro Bros

Modica, via Resistenza Partigiana, 184

Per info chiamare 3662455821 oppure consultare la pagina Facebook.

____________________

• Pizzeria La Perla

Ragusa, via V. Giardina, 4

Per info chiamare 0932755654 oppure consultare la pagina Facebook.

____________________

• Il Pizzerellone

Ragusa, via Archimede, 221

Per info chiamare 0932245077 oppure consultare la pagina Facebook.

____________________

• Il Baro

Palermo, via Mario Rutelli, 20

Per info chiamare 091 303110 oppure consultare la pagina Facebook.

____________________

• Fratelli Piombino

Bagheria, via Giuseppe Scordato (angolo via Prigione, 1)

Per info chiamare 091900305 o 3290740672 o 393 9862322 oppure consultare la pagina Facebook.

____________________

• Pizzeria Sciuscià

Palermo, via Dante Alighieri, 212

Per info chiamare 0916822700 oppure consultare la pagina Facebook.

____________________

• Pizzeria Lievito

Messina, Piazza Duomo, 8

Per info chiamare 0902404185 oppure scrivere su WhatsApp al 3713151380 consultare la pagina Facebook.

____________________

• Semola pizzeria siciliana

Messina, via Cimiciotti, 14

Per info chiamare 090692151 oppure consultare la pagina Facebook.

____________________

• L’Orso

Messina, via Calapso, 8

Per info chiamare 090 957 3101 oppure consultare la pagina Facebook.