Sequestrati complessivamente 67 chili di cocaina e hashish nell'ambito di due interventi simultanei compiuti dalla guardia di finanza. Le operazioni sono avvenute a Torino e Ragusa e hanno portato all'arresto due uomini di 40 e 45 anni della Repubblica Dominicana e una donna colombiana di 36 anni. I controlli da parte delle Fiamme gialle, iniziati nel territorio del distretto di Corte d'appello di Catania hanno permesso di acquisire gli elementi probatori per delineare l'esistenza del traffico internazionale di sostanze stupefacenti provenienti dalla Spagna e diretti nel nord Italia e in Sicilia.

In particolare, nel corso del primo intervento a Torino è stato di perquisizione di van con targa spagnola, proveniente da Madrid condotto dal quarantenne. I controlli della finanza nei confronti dell'uomo hanno scatenato la sua reazione nervosa: questo ha spinto i militari ad approfondire le ricerche. Le conseguenti attività hanno consentito di rinvenire 13 chili di cocaina. Le verifiche successive è stato individuato, sempre a Torino, il 45enne, anche lui originario della Repubblica dominicana. L'uomo teneva oltre un chilo di cocaina nascosta in uno zaino dell'auto.

Gli elementi acquisiti da questi interventi da parte dei finanzieri di Catania hanno permesso di individuare in un'abitazione a Comiso, in provincia di Ragusa, la 36enne, moglie di uno degli arrestati nel blitz di Torino. Qui sono stati trovati 53 chili di hashish. L’arresto dei tre responsabili, su richiesta dei competenti uffici giudiziari, è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari.