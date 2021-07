Un arresto e una denuncia. Questo l'esito dei controlli effettuati sulle persone a bordo di un' automobile che ieri notte viaggiavano sulla statale Ragusa-Comiso . A imporre lo stop alla vettura, in precedenza segnalata per manovre pericolose, è stata una pattuglia del commissariato di Comiso . Gli agenti hanno deciso di sottoporre il conducente all'alcol test, da cui è emerso lo stato di ebbrezza di un 24enne del posto .

Mentre i poliziotti procedevano a formulare la segnalazione all'autorità giudiziaria, un 31enne di nazionalità albanese - L.X., le iniziali - è intervenuto sostenendo di essere stato lui al volante e non il 24enne. Per affermare la propria tesi, l'uomo ha spintonato più volte gli agenti. Un atteggiamento che ha fatto scattare l'arresto per resistenza a pubblico ufficiale e violenza. Su disposizione del magistrato di turno il 31enne è stato posto ai domiciliari.