Non credevano ai loro occhi gli automobilisti che stamattina percorrendo lo svincolo autostradale di San Filippo si sono imbattuti in un elefante. E dire che i messinesi sono abituati a incontri fuori dal normale. Non di rado capita che pascolino in strada mucche, pecore e persino cinghiali. Ma all’elenco mancava proprio un elefante.

Invece è successo anche questo. Nei pressi dello stadio Franco Scoglio, il grosso pachiderma se n’è andato in giro controsenso lungo la bretella di collegamento autostradale. E sono stati degli increduli automobilisti a segnalare alla polizia stradale la presenza dell'elefante. Gli agenti, subito intervenuti, hanno fatto rientrare l’animale, fuggito dal vicino circo.

Una fuga veloce che non ha causato danni a cose o persone. I poliziotti stanno verificando come sia scappato l’elefante per accertare eventuali responsabilità.