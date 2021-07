«Dopo una lieve flessione, adesso abbiamo una celere ripresa nell'erogazione dei vaccini, unica importante azione che ci possa salvaguardare dal virus e unico mezzo per la ripresa delle attività economiche». Dopo il decreto del governo nazionale con cui sarà esteso l'utilizzo della certificazione verde e con cui si prevedono nuove misure da adottare da parte delle regioni, l'assessore alla Salute Ruggero Razza fa il punto sul contrasto alla diffusione del Covid-19.

Il contagio, complici anche le nuove varianti, non stenta a diminuire. Tuttavia sono tanti i turisti che hanno scelto la Sicilia come tappa dove trascorrere le vacanze estive. Molti dei contagi degli ultimi giorni sono legati proprio ai turisti che, una volta essere risultati postivi, sono stati posti in isolamento nei Covid hotel istituiti dalla Regione. «Molti sono in cura e posti in quarantena - sottolinea Razza - Con quest'azione vogliamo dare il segnale che la Sicilia è capace di accogliere turisti da diverse parti del mondo, ma questo deve fare il paio anche con la sicurezza dell'isola, oltre che a dimostrare l'efficienza del nostro piano assistenziale». Secondo le linee indicate dal governo guidato da Mario Draghi, per il cambio di colore delle Regioni si terrà conto del numero delle ospedalizzazioni e non più dell'indice legato al contagio. Proposta, questa, che era stata avanzata qualche settimana fa dal presidente Nello Musumeci. «I contagi ci sono. Ci sono stati più accessi in ospedale, ed è fisiologico. Al momento sono 26 i ricoverati in terapia intensiva». Una gravità più bassa, rispetto ad altri periodi che però non deve fare abbassare la guardia. Per questo motivo «la campagna vaccinale e il green pass sono misure fondamentali».

Poi rimane la questione legata ai migranti. Solo nelle ultime ore ci sono stati circa dieci sbarchi con quasi duecento migranti arrivati a Lampedusa. «Insieme al presidente Musumeci abbiamo richiamato all'attenzione il governo e l'Europa riguardo alle loro responsabilità - sottolinea Razza -. Certo, non vorrei che questi sbarchi facciano passare il messaggio che ai cittadini italiani viene chiesto più che ad altri, che per motivi disperati giungono nelle nostre coste. Non vorrei che crescesse la disaffezione verso la vaccinazione e il green pass. Noi faremo di tutto per aiutare questi Paesi in cui il virus sta dilagando, ma l'Europa non perda l'attenzione, soprattutto dopo che ci è giunto il grido d'allarme dei medici tunisini per la mancanza di ossigeno».