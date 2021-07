Cocktail bar meravigliosi e dove trovarli

Prima di parlare di cocktail , facciamo un po' i nerd e vi raccontiamo che la parola, in inglese, significa “coda di gallo”. La storia sembra addurre tale definizione a dei cocktail variopinti che si bevevamo nelle campagne inglesi , e che ricordavano appunto i colori della coda del gallo. Dopo soli quattrocento anni, ovvero nel 1806, il Balance Columbian Repository , ne dà ufficialmente questa definizione: «Cocktail is a stimulating liquor composed of spirit of any kind, sugar, water and bitters» (Il cocktail è una bevanda stimolante composta da superalcolici di vario tipo, zucchero, acqua e amari).

Prima di parlare di cocktail, facciamo un po' i nerd e vi raccontiamo che la parola, in inglese, significa “coda di gallo”. La storia sembra addurre tale definizione a dei cocktail variopinti che si bevevamo nelle campagne inglesi, e che ricordavano appunto i colori della coda del gallo. Dopo soli quattrocento anni, ovvero nel 1806, il Balance Columbian Repository, ne dà ufficialmente questa definizione: «Cocktail is a stimulating liquor composed of spirit of any kind, sugar, water and bitters» (Il cocktail è una bevanda stimolante composta da superalcolici di vario tipo, zucchero, acqua e amari).

Noi rilanciamo e diciamo che il cocktail è una bevanda che segna ufficialmente e anche tecnicamente l’inizio del weekend. Ed appunto per non trovarci impreparati in tal senso, abbiamo pensato a una selezione di cocktail bar di quelli seri, perché diciamoci la verità, non ci può essere una bella vita dove non c'è buon bere, diceva Benjamin Franklin.

Ultima curiosità, i cocktail più bevuti al mondo sono 10 e rullo di tamburi sono questi:

• 1 Old Fashioned.

• 2 Negroni.

• 3 Daiquiri.

• 4 Dry Martini.

• 6 Espresso Martini.

• 8 Manhattan.

• 9 Aperol Spritz.

• 10 Mojito.

E voi cosa ne pensate, qual è il vostro preferito?

P.S.: Ricordatevi di bere bene ma con responsabilità.

_____________________

• Collage Boutique Bar

Catania, via Spedalieri, 22

Per info chiamare 095 613 0922 oppure consultare la pagina Facebook

_____________________

• Bohéme Mixology Bar

Catania, via Montesano, 27/29

Per info chiamare 0952503340 oppure consultare la pagina Facebook

_____________________

• Circus Cocktail Bar

Catania, via Sant’Elena, 13/15

Per info chiamare oppure consultare la pagina Facebook

_____________________

• Bocum Mixology

Palermo, via dei Cassari, 6

Per info chiamare 091 332009 oppure consultare la pagina Facebook

_____________________

• Mak Mixology

Palermo, via Bari, 50

Per info chiamare 091 674 5668 oppure consultare la pagina Facebook

_____________________

• Close

Palermo, via Ricasoli, 26

Per info chiamare 349 194 6766 oppure consultare la pagina Facebook

_____________________

• Arsura

Ragusa, corso XXV Aprile, 88

Per info chiamare 0932 191 34 38 / 339 223 43 49 oppure consultare la pagina Facebook

_____________________

• 2Volte Lounge Bar

Ragusa, via Mariannina Coffa, 4/6

Per info chiamare 0932 626725 oppure consultare la pagina Facebook

_____________________

• La Fabbrica Alcolica

Messina, via Cesare Battisti, 24 durante l’estate via Consolare Pompea 56/A

Per info chiamare 331 325 7049 oppure consultare la pagina Facebook

_____________________

• Bond more and more

Messina, via Ugo Bassi, 50

Per info chiamare 090 957 8782 oppure consultare la pagina Facebook

_____________________

• Barcollo Siracusa

Siracusa, via Pompeo Picherali, 10

Per info chiamare 0931 24580 oppure consultare la pagina Facebook

_____________________

• Cortile Verga

Siracusa, via della Maestranza, 33

Per info chiamare 333 168 3212 oppure consultare la pagina Facebook

_____________________

• Boats

Siracusa, via Apollonion, 5

Per info chiamare 339 111 0294 oppure consultare la pagina Facebook