Tampone obbligatorio per chi arriva in Sicilia da Francia, Grecia e Paesi Bassi e per chi ha soggiornato in questi Paesi nei 14 giorni precedenti. È quanto riportato nell'ultima ordinanza, la numero 79, emessa dalla presidenza della Regione .

Tampone obbligatorio per chi arriva in Sicilia da Francia, Grecia e Paesi Bassi e per chi ha soggiornato in questi Paesi nei 14 giorni precedenti. È quanto riportato nell'ultima ordinanza, la numero 79, emessa dalla presidenza della Regione.

Queste misure sono già previste anche per chi proviene da Spagna, Portogallo e Malta, oltre che da alcuni Paesi extraeuropei, così come disposto dal ministero della Salute. La stessa ordinanza firmata da Musumeci prevede, inoltre, la zona rossa per i Comuni di Caltabellotta e Favara dal 22 luglio fino al prossimo 29 luglio compreso.