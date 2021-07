Dalle prime ore di domani, domenica 18 luglio, e per le successive 24-36 ore, in alcune zone della Sicilia si prevedono precipitazioni a prevalente carattere temporalesco. Questo è quanto riportato dall'ultimo bollettino della protezione civile, che per le prossime 24 ore ha predisposto l'allerta meteo di colore arancione nel Catanese e nel Palermitano, una fase di preallarme che invita a fare attenzione. Sempre secondo quanto comunicato dalla Protezione civile, si prevedono fenomeni accompagnati da rovesci di forte intensità, grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.