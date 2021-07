Cinque arresti per droga tra Alcamo e Calatafimi. Le misure cautelari emesse dal gip di Trapani sono state eseguite dagli agenti del commissariato di Alcamo e della Squadra mobile. L'indagine ha riguardato un giro di vendite illecite che ha coinvolto, nella veste di acquirenti, molti giovani. Gli ordini e le consegne venivano concordate spesso tramite le applicazioni di messaggistica istantanea.

Il cuore dello spaccio era in via Masaniello, nel centro di Alcamo. Il gip ha disposto una misura cautelare in carcere, una ai domiciliari, mentre per tre persone è scattato l'obbligo di dimora. A tre degli indagati è contestata anche una tentata estorsione ai danni di un cliente, nei confronti del quale era stato organizzato un pestaggio con l'obiettivo di convincerlo a saldare i debiti accumulati.