Messina città sempre più Smart. Da oggi per segnalare un guasto o un disservizio a un palo della pubblica illuminazione basterà il proprio telefono cellulare. Dopo il censimento dei punti luce dell’impianto di pubblica Illuminazione cittadina, l’amministrazione comunale ha collocato su ogni palo un’etichetta riportante un QR Code. Basterà quindi inquadrare con il proprio telefono l’etichetta per segnalare cosa c’è che non va. Un sistema che pare funzionare senza intoppi e che consente una maggiore efficienza per quanto riguarda la segnalazione e l’individuazione dei guasti, con conseguente riduzione dei costi di gestione degli impianti.