Tragedia sfiorata nel primo pomeriggio di oggi all'Istituto Tecnico Nautico Marino Torre di Trapani. Una studentessa di 18 anni, impegnata in un progetto di alternanza scuola lavoro, è precipitata dal tetto dell'istituto.

Secondo le prime notizie raccolte da MeridioNews, la giovane si sarebbe allontanata, eludendo il controllo delle insegnanti, insieme ad alcune compagne, raggiungendo il tetto dell'immobile. Qui si sarebbe sporta dal parapetto, che avrebbe ceduto, finendo, dopo un volo di quattro metri, in un balcone sottostante. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti una volante della polizia ei sanitari del 118.

La giovane è stata trasportata presso il Pronto soccorso dell'ospedale Sant'Antonio Abate. Nella caduta avrebbe riportato delle fratture in diverse parti del corpo ma è vigile e non sarebbe in pericolo di vita. Presenti anche gli agenti della scientifica per ricostruire quanto a accaduto.