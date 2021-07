Grave incidente sul lavoro a Modica, nel Ragusano. Un giovane operaio di 23 anni, per cause ancora da accertare, si è tranciato l’arteria di un braccio. Il giovane lavora in una fabbrica di confezionamento di bottiglie. Molto probabilmente un pezzo di vetro di una bottiglia rotta ha ferito gravemente l’operaio causando gravi lesioni vascolari che hanno comportato una copiosa emorragia.