Una ricetta semplice per dissetarsi

«Non si vive di solo pane», dice il proverbio, ma di acqua profumata e fruttata (specialmente d’estate) si potrebbe anche vivere. Appunto per questo, la nostra pasticcera dai facili dolciumi ci disseta con una ricetta fresca fresca mentre, appunto sforna brioche, cornetti e soprattutto torte nunziali visto che tutti vi state sposando come se non ci fosse un domani.

Acqua profumata da Randazzo con furore.

Ingredienti:

• 2 litri di acqua,

• 1 limone,

• frutta a piacere.

Procedimento:

Prendere due litri di acqua in cui grattugiare la buccia di limone e lasciare in infusione per tutta la notte.

Dopodiché prendere l’acqua profumata al limone e versarla nel porzionatore di ghiaccio con pezzetti di frutta diversa a piacere e lasciare congelare.

Infine, in un’altra brocca d’acqua con menta versare tutti i cubetti di ghiaccio che una volta sciolti, emaneranno gli aromi della frutta presente nei cubettini.

Giovanna Musumeci, mai ritirata la sua pergamena di laurea in Economia, diventa ambasciatrice della granita nel mondo. Dalla gelateria di famiglia Caput mundi a Randazzo allo Sherbeth Festival di cui è codirettrice, la si trova ovunque si parli di gelato con passione e un pizzico di follia.