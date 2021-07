I carabinieri hanno eseguito un provvedimento di fermo emesso dalla procura nei confronti di un uomo d i Lentini di 48 anni , accusato di omicidio e occultamento di cadavere. I fatti per cui è stato indiziato l'uomo fanno riferimento al ritrovamento, nell'arco di poche ore dei cadaveri di due donne, madre e figlia d i 89 e 56 anni , in un'abitazione di Lentini.

I carabinieri hanno eseguito un provvedimento di fermo emesso dalla procura nei confronti di un uomo di Lentini di 48 anni, accusato di omicidio e occultamento di cadavere. I fatti per cui è stato indiziato l'uomo fanno riferimento al ritrovamento, nell'arco di poche ore dei cadaveri di due donne, madre e figlia di 89 e 56 anni, in un'abitazione di Lentini.

Le indagini sono iniziate lo scorso otto luglio, dopo che i sanitari del 118 erano intervenuti su segnalazione dei vicini allarmati da un forte odore. Subito dopo è stata rinvenuta la presenza del cadavere della 56enne in stato di decomposizione sul divano della sua abitazione.

Nell'appartamento non era presente la madre della donna, che era risultata irreperibile anche nei giorni successivi. Dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza si nota che l'anziana donna era stata ripresa mentre si allontanava con l'uomo che adesso è stato posto in stato di fermo. È stato proprio l'uomo, dopo diverse ore dall'inizio delle indagini, a fornire indicazioni agli inquirenti su dove potesse trovarsi l'anziana donna, il cui corpo è stato trovato in un garage al centro di Lentini occultato in una bara, avvolto da una pellicola.

Il sospettato ha continuato a negare ogni sua responsabilità, fornendo una serie di versioni ritenute non attendibili dall'autorità giudiziaria. L’uomo è già stato coinvolto in passato in un’inchiesta relativa all’occultamento del cadavere di un anziano di Lentini rinvenuto in un sacco mortuario deposto nelle campagne circostanti al paese. Le salme delle donne saranno sottoposte ad esame autoptico. Intanto, i militari stanno anche valutando l’eventuale coinvolgimento di terzi nella soppressione delle donne e nell’occultamento del cadavere dell’anziana. Mentre, sono stati sottoposti a sequestro i locali dove sono stati rinvenuti i cadaveri, l'abitazione e l'auto dell'uomo indagato.