Si terrà questo pomeriggio nell'aula consiliare di Pantelleria la presentazione del libro di Lucia Bisi Il vento ce lo disse. Donne nell'isola. L'evento rientra all'interno della programmazione culturale estiva promossa dal Comune. Saranno presente sia l'autrice che alcune delle donne di cui si parla nel libro. La presentazione sarà moderata dallo storico Marco Buttino.

Lucia Bisi è una scrittrice e architetta che vive lavora tra Verona e Milano, ma passa gran parte dell’anno a Pantelleria, ammaliata, come le protagoniste del suo romanzo, dalla Perla Nera. Ha svolto per diversi anni attività di docente alla Facoltà di Architettura di Milano. È autrice di numerosi saggi di storia dell’architettura e dell’urbanistica lombarda e di opere di narrativa.

In Il vento ce lo disse. Donne nell'isola sono narrate le storie di molte donne, sole per vari motivi, che arrivate a Pantelleria si sono innamorate dell’isola e hanno deciso di trasferirsi qui, ognuna in un dammuso. Storie vere, narrate da un personaggio un po’ di fantasia, Angelina, che ama osservare queste donne e le loro vite e si domanda e fa domande, soprattutto si chiede: che cosa fanno queste donne nei loro dammusi, senza mariti, spesso impegnate in attività strane?

E così nasce la narrazione dell’architetta milanese, della traduttrice tedesca, della vivaista altoatesina e tante altre che hanno fatto del loro abitare Pantelleria un ‘vivere’ in armonia con il luogo, con la sua magia, con la sua storia. Le vite di queste donne sono accompagnate, oltre che dalle parole di Lucia Bisi, dalle illustrazioni di Maurizio Monteforte, che coglie attimi di comunità, brandelli di esistenze, angoli di emozioni e li traduce in immagini. Con una scrittura chiara, raffinata, ma non ridondante, poetica, senza mai perdere il senso della realtà, Lucia Bisi, usa le storie di queste donne per raccontarci l’isola e le sue peculiarità: i dammusi innanzi tutto, il dialetto, i costumi locali, i luoghi, in una sorta di riflesso donna-isola interamente femminile e per questo non avulso dal racconto di episodi di difficile adattamento nel mondo pantesco, in specie negli anni ’70 e ’80, prettamente maschile soprattutto in ambito lavorativo.

L’ingresso sarà gratuito per un massimo di 40 persone. Non è necessaria la prenotazione, ma sarà indispensabile indossare le mascherine all’ingresso e ottemperare a tutti gli accorgimenti riguardanti la normativa anti-Covid. Le presentazioni dei libri, diversamente da quanto inizialmente indicato nella prima locandina della Stagione, si terranno tutte in Aula Consiliare e non in Mediateca.