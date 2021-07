Fiamme nella notte in un negozio di abbigliamento di corso Gelone a Siracusa . Dopo i festeggiamenti per la vittoria dell'Italia, intorno alle 3 di stanotte, un incendio ha causato ingenti danni all'attività commerciale di una delle vie dello shopping del capoluogo aretuseo. In particolare, il rogo ha annerito e danneggiato la parte esterna e l'ingresso del negozio . Sono ancora in corso gli accertamenti per verificare i danni all'interno dei locali.

Fiamme nella notte in un negozio di abbigliamento di corso Gelone a Siracusa. Dopo i festeggiamenti per la vittoria dell'Italia, intorno alle 3 di stanotte, un incendio ha causato ingenti danni all'attività commerciale di una delle vie dello shopping del capoluogo aretuseo. In particolare, il rogo ha annerito e danneggiato la parte esterna e l'ingresso del negozio. Sono ancora in corso gli accertamenti per verificare i danni all'interno dei locali.

Le indagini sono state affidate alla squadra mobile della questura di Siracusa che, al momento, non esclude nessuna pista. Sono diversi i sistemi di telecamere di videosorveglianza, sia pubbliche che private, presenti nella zona le cui immagini registrate potrebbero fornire elementi utili alle indagini.

«Non avrei voluto mai iniziare questa settimana esprimendo solidarietà e vicinanza ai concittadini che stanotte hanno visto andare in fiamme il loro basso commerciale in corso Gelone», è il commento del sindaco di Siracusa Francesco Italia. «Danneggiare un’attività lavorativa è un atto gravissimo perché colpisce non solo l’impegno di chi con onestà fornisce beni e servizi alla collettività, ma anche l’intera città che vive e si rigenera grazie al lavoro dei propri cittadini».