Avevano organizzato ad aprile un rave senza autorizzazione, adesso sono stati raggiunti dal Daspo urbano e dagli avvisi orali. Accade a Caltanissetta. Le misure sono state prese dal questore di Caltanissetta, in seguito all'evento che si era svolto intorno a mezzanotte del 24 aprile. I partecipanti al rave sono risultati provenire da più parti della Sicilia.

Per tutti scattò la denuncia per invasione di terreni o edifici. In quella circostanza la polizia sequestrò anche apparecchiatura elettronica e un gruppo elettrogeno. Trovate anche decine di pasticche di ecstasy e dosi di marijuana e hashish.