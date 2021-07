Atti persecutori, minacce e tentativo di estorsione aggravata ai danni di un gestore della movida di Sant'Agata di Militello, in provincia di Messina. Sono questi i reati per cui i carabinieri hanno eseguito la misura della custodia cautelare in carcere per il 28enne P.C., già gravato da diversi precedenti di polizia, e il divieto di dimora nel Comune per il 25enne D.G.