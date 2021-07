Un 65enne è stato denunciato dalla guardia di finanza di Caltanissetta con l'accusa di essersi finto medico e avere fornito prestazioni professionali senza averne i titoli. I militari hanno monitorato l'utilizzo dei social network da parte dell'uomo che, sfruttando anche piattaforme di consulenza online, offriva servizi dai costi che variavano da 25 a 100 euro.

Il sedicente medico si spacciava per fisioterapista, allergologo, medico iperbarico, medico estetico, osteopata e naturopata e aveva uno studio nel capoluogo nisseno. All'interno dei locali sono state trovate diverse strutture elettromedicali, tra le quali una camera iperbarica, un attrezzo per l’idro-colon terapia, e un macchinario che sarebbe servito per la cura e la prevenzione del Covid-19.