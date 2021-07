Oltre tre mesi di appuntamenti fitti, rivolti a grandi e piccini, con partecipazioni di artisti di fama nazionale. Ma anche attenzione e cura al territorio, momenti di riflessione e riscoperta delle bellezze dell'isola. Il programma culturale che caratterizzerà l'estate a Pantelleria è stato presentato ieri nel corso di una diretta on line.

IL PROGRAMMA

LUGLIO

Dal 5 all'11 - Pantelleria Pet Friendly Days (ore 18-22), mostra fotografica Cani, Gaetti e Scatti in Mediateca

10 - Pantelleria Pet Friendly Days (ore 19), presentazione del libro di Diego Santini Una faccia… una razza, Una tigre non è un albero in Mediateca

16 - Pagine di Pantelleria (ore 19) presentazione libro Il vento ce lo disse di Lucia Bisi in Mediatec

18 - Pantelleria Relax & Wellness, presentazione libro Pantelleria: the island to color, love and dream of: Mindfulness coloring book for adults: a lovely way to find relaxation and manage your stress di Giusy Andaloro. Partecipano: Fleur Inanna con Momenti di meditazione, Carol Salter con Sound Experience a Punta Spadillo, Pantelleria Bimbi: Yoga Insieme, a cura di Annaù Cardillo

Dal 23 al 25 - Pantelleria Bimbi: La carta gira in bicicletta - La diversità è sempre una ricchezza. Laboratorio artistico per bambini dai 4 anni in su, di Elena Manni in Mediateca

23 - Pagine di Pantelleria (ore 19), presentazione del libro Sulle rotte di Sebastiano Tusa di Laura Crescimanno, in Mediateca

26 - Pagine di Pantelleria (ore 19), presentazione del libro La strage di Cannachi di Nuccia Farina e scoperta targa alle vittime dell’esplosione del 1943 presso il Giardino Pantesco Resilea a Sibà

30 - Pagine di Pantelleria (ore 19), presentazione del libro Fiori d’ossidiana di Giusy Andaloro in Mediateca

31 - Settimana del cinema. Apertura degli eventi presso il Cinema San Gaetano a Scauri

AGOSTO

Dall'1 al 6 - Settimana del cinema. Proiezioni, laboratori, dibattiti presso il Cinema San

Gaetano a Scauri

6 - Pagine di Pantelleria (ore 19), presentazione del libro Il figlio del vento di

8 - Pantelleria Pet Friendly Days (ore 18.30), sfilata Miss&Mr Bau in Piazza

Cavour

Teatro: Ago, capitano silenzioso di Ariele Vincenti sulla vita del calciatore Agostino Di Bartolomei (ore 22, piazza Cavour)

13 - Pagine di Pantelleria (ore 19), presentazione del libro Sebastiano Tusa: l’uomo,

l’archeologo, lo studioso di Angelo Mazzotta in Mediateca

14 - Luna Rossa in concerto: i successi dell’Orchestra Italiana di Renzo Arbore (ore

22, piazza Cavour)

15 - Noemi in concerto (ore 22, piazza Cavour)

19 - Premio Pantelleria (ore 19) a cura della Redazione di Pantelleria Internet in Mediateca

Tra il cielo e la pietra (ore 22) Tempesta, spettacolo di danza tratto dall’Eneide

di Virgilio a Punta Spadillo

20 - Tra il cielo e la pietra (ore 22) Il viaggio del meschino, spettacolo di

canto e cunto a Punta Spadillo

21 - Pantelleria Pet Friendly Days (ore 19), presentazione del libro Emozioni bestiali di Diego

Santini in Mediateca

Tra il cielo e la pietra (ore 22) Mi chiamo Maris e vengo dal mare, spettacolo di teatro e danza a Punta Spadillo

22 - Tra il cielo e la pietra (ore 22) Daphne, spettacolo di danza dall’opera di

Ovidio a Punta Spadillo

26 - Serena Giordano Quartet, samba e bossanova dalla tradizione brasiliana ai

moderni (ore 21, Gadir)

27 - Pantelleria Pet Friendly Days (ore 19), Perché il cane sì e il maiale no?, incontro pubblico per capire cos’è l’antispecismo, a cura di Antonella Amato in Mediateca

29 - Concerto di musica classica per pianoforte e violoncello con Ludovica Franco e Christian Barraco (ore 21, Chiesa di Scauri)

SETTEMBRE

2, 9, 16, 23, 30 - Pantelleria Relax&Wellness, corso di nutrizione a km 0 - Pantelleria a tavola in 5 appuntamenti gratuiti a cura di Antonella Amato in Mediateca

3 - Cossyra Jazz Groove (ore 21, sibà - Giardino Pantesco Resilea)

4 - Radio Raptus in concerto, coverband di Ligabue (ore 21, piazza Cavour)

5 - Sorelle Mia&Loredana, spettacolo su vita e opere di Mia Martini e Loredana

Bertè di Giuseppe Oddo con la regia di Mario Incudine (ore 21, Scauri centro)

10 - Pagine di Pantelleria (ore 19), presentazione del libro La favola della Juventus di Italo Cucci. Conversazione con l’autore e con Fabio Capello in Mediateca

11 - Fabo Concato in concerto (ore 21, piazza Cavour)

12 - Pagine di Pantelleria (ore 19), presentazione del libro La ragazza con il vento

tra i capelli di Irene Blundo in Mediateca

18 - Cantautori, viaggio nel mondo della canzone d’autore italiana con Paolo Talanca e

Andrea Mirò (ore 21, campo sportivo di Tracino)

19 - Stefano D'Orazio e la sua Pantelleria, evento in ricordo di Stefano D’Orazio con la presentazione del libro Tsunami con la moglie, Tiziana Giardone, testimonianze di chi lo ha conosciuto e di Roby Facchinetti (piazza Cavour)

21 - Pantelleria Pet Friendly Days (ore 18) Il senso del cane - Seminario con l’educatore cinofilo Alessandro Coppola (parte 1) in Mediateca

Dal 21 al 25 - Pantelleria Pet Friendly Days, incontri individuali per binomi padrone-cane con l’educatore cinofilo Alessandro Coppola, mattina e pomeriggio al campo sportivo di via Napoli

25 - Pantelleria Pet Friendly Days (ore 18), Il senso del cane - Seminario con l’educatore cinofilo Alessandro Coppola (parte 2) in Mediateca

OTTOBRE

Dal 2 al 9 - Pantelleria: il suono della terra.

Partner: Parco Nazionale di Pantelleria, Fai, Legambiente, Italia Nostra, Parcho archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria, Marevivo, Unesco, Soprintendenza del Mare

2 - Tavola rotonda Pantelleria: agricoltura a km 0 e recupero della tradizione commerciale su vela (aula consiliare)

3 - Presentazione del progetto Pantelleria al Wave con esposizione dei progetti elaborati alla Mediateca

Luca Valenza in concerto (ore 21, Scauri porto)

4 - Tavola rotonda Pantelleria e il suo patrimonio: paesaggio, archeologia e mare (aula consiliare)

Tinturia in concerto (ore 21, Scauri porto)

5 - Cicciuzzi in concerto (ore 21, Scauri porto)

6 - Tavola rotonda Pantelleria e il patrimonio Unesco dei muretti a secco nella rete del Mediterraneo (aula consiliare)

100% Malarazza in concerto (ore 21, Scauri porto)

7 - Tavola rotonda Pantelleria modello di sostenibilità e transizione energetica (aula consiliare)

Grande Sud - Eugenio Bennato, Peppe Servillo e Mario Incudine in concerto (ore 21, Scauri porto)

8 - Antonello Venditti in concerto (ore 21, Scauri porto)

9 - Presentazione del progetto Giardini panteschi: valorizzazione degli itinerari attraverso l'isola di Pantelleria, realizzato da Legambiente e Unipol in collaborazione con il Parco Nazionale di Pantelleria e l’Università di Palermo.

Dal 22 al 24 Pantelleria bimbi: Pompieropoli, manifestazione destinata ai bambini dai 3

ai 12 anni sull’attività dei Vigili del Fuoco a cura dell’Associazione Nazionale Vigili del

Fuoco a Piazza Cavour.