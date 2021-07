I ristoranti stellati in Sicilia

Oggi parliamo di stelle, non di quelle cadenti, ma di quelle che bussano alla porta dei migliori ristoranti siciliani . Una selezione che vede coinvolti chef che grazie alla passione, alla dedizione e a un lavoro instancabile, contribuiscono a fare splendere (per rimanere in tema) la nostra terra.

Oggi parliamo di stelle, non di quelle cadenti, ma di quelle che bussano alla porta dei migliori ristoranti siciliani. Una selezione che vede coinvolti chef che grazie alla passione, alla dedizione e a un lavoro instancabile, contribuiscono a fare splendere (per rimanere in tema) la nostra terra.

La Stella Michelin è infatti un riconoscimento importante che viene attribuito ai migliori ristoranti, tenendo conto di criteri rigidi e selettivi. Grazie a questo conferimento speciale, viene influenzata l’orientamento delle scelte culinarie dei ristoratori e di chi in generale fa cucina, prima ancora che i gusti degli utenti della ristorazione. La guida Michelin nasce dalla straordinaria visione di due fratelli Michelin (sì, quelli degli pneumatici) i quali immaginando un futuro dove tanta gente si sarebbe spostata in auto, crearono una guida con dei consigli per chi viaggiava che col tempo, prevedendo anche dei ristoranti, si trasformò in una compagnia perfetta per indicare anche i ristoranti.

Col passare del tempo, la guida iniziò a essere sempre più selettiva e da lì si iniziò a parlare di stelle. Una stella corrisponde a un’ottima tavola. Due stelle sono il simbolo di un ristorante meritevole di una deviazione. Tre stelle (il massimo) indicano che il ristorante è davvero ottimo.

Buona lettura e soprattutto buon appetito!

__________________

• La Madia

Licata, corso F. Re Capriata, 22

Prezzi: menu degustazione 130, 150 e 170 euro.

Informazioni: 0922 771443 | ristorantelamadia.it

// Chiuso il martedì, la domenica a cena in inverno e la domenica a pranzo da metà giugno a metà settembre

__________________

• Ristorante Duomo

Ragusa, via Capitano Bocchieri, 31

Prezzi: Menu degustazione 140 e 190 euro.

Informazioni: 0932 651265 | cicciosultano.it

// Chiuso la domenica e il lunedì a pranzo

__________________

• Accursio Ristorante

Modica, via Grimaldi, 41

Prezzi: menu degustazione a 100, 120 e 140 euro.

Informazioni: 0932 941689 | accursioristorante.it

// Chiuso il lunedì

__________________

• Il Bavaglino

Terrasini, via Benedetto Saputo, 20

Prezzi: Menu degustazione a 75 e 95 euro.

Informazioni: 091 868 2285 | giuseppecosta.com

__________________

• Il Cappero

Lipari, Località Vulcanello

Prezzi: Menu degustazione a 100, 120 e 140 euro.

Informazioni: 090 985 2555 | therasiaresort.it

__________________

• I Pupi

Bagheria, via del Cavaliere, 59

Prezzi: Menu degustazione 85, 95 e 140 euro.

Informazioni: 091 902579 | ipupiristorante.it

// Dal lunedì al giovedì aperti solo a cena, venerdì e sabato aperti a pranzo e cena. Domenica aperti solo a pranzo

__________________

• La Capinera

Taormina, via Nazionale, 177

Prezzi: Menu degustazione 75 e 90 euro.

Informazioni: 338 158 8013 | pietrodagostino.it

// Chiuso il lunedì, ad agosto aperto 7 giorni su 7 solo a cena

__________________

• La Fenice

Ragusa, via Gandhi, 3

Prezzi: Menu degustazione a 75 e 130 euro.

Informazioni: 0932 604140 | lafeniceristorante.com

__________________

• Locanda Don Serafino

Ragusa, via Avvocato Giovanni Ottaviano, 13

Prezzi: Menu degustazione a 100, 130 e 165 euro. Percorso “Light Lunch” a 50 euro.

Informazioni: 0932 248778 | locandadonserafino.it

__________________

• Otto Geleng

Taormina, via Teatro Greco, 59

Prezzi: Menu degustazione a 120, 130 e 140 euro.

Informazioni: 0942 6270 200 | belmond.com

// Aperto a cena dal giovedì alla domenica

__________________

• Ristorante Coria

Caltagirone, via Infermeria, 24

Prezzi: Menu degustazione a 55, 75 e 90 euro.

Informazioni: 0933 26596 | ristorantecoria.it

__________________

• Sapio

Catania, via Messina, 235

Prezzi: menu degustazione a 70, 90 e 110 euro.

Informazioni: 0950 975016 | sapiorestaurant.it

// Chiuso il lunedì tutto il giorno, il martedì e il sabato a pranzo

__________________

• Shalai

Linguaglossa, via Guglielmo Marconi, 25

Prezzi: Menu degustazione 70, 80 e 100 euro.

Informazioni: 095 643128 | shalai.it

__________________

• Signum

Malfa Salina, via Scalo, 15

Prezzi: Menu degustazione a 110, 140 e 160 euro.

Informazioni: 090 984 4222 | hotelsignum.it

__________________

• St. George by Heinz Beck

Taormina, viale S. Pancrazio, 46

Prezzi: Menu degustazione a 130 euro e 160 euro.

Informazioni: 0942 23537 | theashbeehotel.it

__________________

• Zash

Archi – Riposto, SP2/I-II, 60

Prezzi: Menu degustazione 140 euro.

Informazioni: 095 782 8932 | zash.it

__________________

Per l’immagine di copertina di questo speciale, abbiamo scelto la foto di un piatto dello Chef Pietro D’agostino come riconoscimento del tempo che dedica a noi di Meridionews con la rubrica Gatò e Tirabusciò.