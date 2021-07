Arriva l'identità siciliana nelle scuole dell'Isola. L'iter per il progetto che vedrà coinvolti gli istituti siciliani dal prossimo anno scolastico è partito dal tavolo tecnico composto dai rappresentanti dell'ufficio scolastico regionale, con la collaborazione dell'Università. Definite le linee-guida utili ad attuare la legge sulla valorizzazione dell'identità siciliana da insegnare nelle scuole.

La proposta è nata nel 2019, in occasione dell'anniversario dell'Autonomia regionale. Da due anni a questa parte, il progetto per portare l'identità siciliana a scuola si è sviluppato su tre fasi. Nella prima sono state individuate tre scuole in cui saranno attuati i programmi d'insegnamento. Le tre scuole individuate sono il liceo catanese Galileo Galilei di Catania, il liceo Ruggero Settimo di Caltanissetta e il liceo palermitano Umberto I. Quest'ultimo è stato scelto come istituto capofila del progetto e centro di spesa. I docenti delle scuole avranno il compito di formare gli altri docenti sui percorsi formativi e sulle promozioni delle attività da seguire. La prima fase è partita già a maggio del 2019 e si è conclusa alla fine del 2020. Attualmente sono coinvolti 130 docenti delle scuole.

Nella seconda fase sono stati realizzati, a Palermo e Catania, due corsi di formazione tenuti da docenti universitari ed esperti, ai quali hanno partecipato 160 docenti da tutte le province. Nella terza fase, gli insegnanti sono stati impegnati in corsi online attraverso delle lezioni sulle minoranze linguistiche galloitaliche e siculo-albanesi attualmente presenti nell'Isola.

L'attività di formazione ha prodotto 105 progetti da attivare nelle scuole, che potranno essere attuati nel prossimo anno scolastico. Il progetto dell'insegnamento dell'identità siciliana prevede tre pubblicazioni e l'istituzione di una piattaforma didattica online chiamata Un'isola da scoprire, consultabile all'indirizzo www.identitasiciliana.org. Il sito che è ancora in fase di completamento. Un contributo viene assicurato dal Centro di studi filologici e linguistici siciliani, anche attraverso l'opera enciclopedica Lingue e culture in Sicilia e l'istituzione della collana Piccola Biblioteca per la Scuola con i suoi nove volumi pubblicati.