«Quanto è costato ai siciliani questo suo capriccio?» La domanda arriva dal deputato regionale del Partito democratico Giuseppe Lupo e rilancia la polemica attorno alla tenuta Ambelia, dove lo scorso fine settimana si è svolta la terza edizione della Fiera mediterranea del cavallo. «La manifestazione equestre di Ambelia, tanto cara al presidente Musumeci, si è rivelata un disastro senza precedenti: da quel che ci risulta ci sarebbe stato pochissimo pubblico e stand meno frequentati rispetto alle precedenti edizioni», commenta il parlamentare dem.

Lupo ha annunciato la presentazione di un'interrogazione per fare luce sui costi della manifestazione. «Ci risulta che il caldo asfissiante ha costretto molti cavalli a restare nei box con i nebulizzatori - continua Lupo -. Eventi sono stati all'ultimo momento, è stata allestita una tenda berbera per ricevere una delegazione araba che non è mai arrivata, e successivamente è stata trasformata in ristorante con cucina araba praticamente non utilizzato». A riprova dell'insuccesso ci sarebbe anche il mancato utilizzo dei pullman che avrebbero dovuto fare la spola con Scordia. «Sono rimasti fermi perché turisti non ne sono arrivati».