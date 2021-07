Nuovi sbarchi a Lampedusa. Nel corso della notte e all'alba, 552 persone sono arrivate nell'isola delle Pelagie a bordo di quattro imbarcazioni. Soccorso anche un peschereccio con a bordo 420 persone.

Le motovedette della Capitaneria di porto e della guardia di finanza hanno raggiunto due barchini con a bordo in totale una ventina di migranti, mentre in una terza erano 71 i passeggeri. Tutti i migranti sono stati portati prima nel molo Favarolo e poi all'hotspot di contrada Imbriacola.