Alle 14,30 il traghetto Pietro Novelli ha lasciato il molo Mokarta . Dopo oltre 16 anni Mazara del Vallo torna ad essere collegata a Pantelleria . Un giorno di festa per la città del Satiro. Si tratta di un collegamento sperimentale che, su iniziativa del governo regionale, sarà attivo per i prossimi cinque anni . Presente il presidente della Regione, Nello Musumeci, accompagnato dagli assessori regionali alle Infrastrutture Marco Falcone e alla Pesca, Toni Scilla e il presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè .

«Questa tratta esisteva 25 anni fa e adesso si ricomincia - commenta il sindaco di Mazara Salvatore Quinci - Così rinasce anche il porto». L'obiettivo finale però potrebbe essere quello di un collegamento stabile via nave con la Tunisia. «Riusciremo a implementare l'offerta e un giorno sicuramente ci arriveremo», aggiunge il primo cittadino a MeridioNews.

La lunga mattinata è cominciata al palazzo municipale dove il governatore ha preso parte al Consiglio comunale straordinario, presieduto da Vito Gangitano a cui hanno preso parte oltre al sindaco di Mazara, Salvatore Quinci, anche i deputati regionali Eleonora Lo Curto, Sergio Tancredi e Stefano Pellegrino e il segretario regionale della Ugl Giuseppe Messina. All'ordine del giorno, l'allungamento della banchina Mokarta e i lavori di dragaggio del porto e del fiume Mazaro. Di questo si è discusso anche nel corso del vertice operativo presieduto dal presidente della Regione che si è svolto al termine della seduta consiliare, al quale ha preso parte anche il direttore della Struttura contro il dissesto idrogeologico, Maurizio Croce.

La giornata si è conclusa con una breve cerimonia a bordo del Pietro Novelli, poco prima di salpare alla volta di Pantelleria. Presente anche l’amministratore delegato del gruppo Caronte&Tourist, Vincenzo Franza. Il collegamento per il momento verrà effettuato due volte a settimana: il martedì e il giovedì con partenza alle 8,00 da Mazara del Vallo e arrivo a Pantelleria alle 16,30, partenza da Pantelleria alle ore 16,00 con arrivo a Mazara del Vallo alle 20,30. Il biglietto sarà di 30 euro a persona per l'andata e 25 euro per il ritorno, l'imbarco dell'auto sarà attorno ai 98 euro, moto circa 40 e 130 euro invece per i camper.