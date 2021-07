Due chili e duecento grammi di marijuana destinati alla movida maltese sono stati sequestrati dalla guardia di finanza di Pozzallo al porto e un uomo è stato arrestato per traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope .

In particolare, durante le operazioni di imbarco sul catamarano diretto a Malta, i militari e i doganieri hanno identificato un soggetto di origini catanesi, risultato gravato da precedenti specifici per traffico e spaccio di stupefacenti, che con un trolley e un borsone visivamente pesanti, era in procinto di imbarcarsi.

Dall'ispezione è emerso che dentro il borsone c'erano otto involucri avvolti in pellicola alimentare e polvere di caffè, contenenti circa 2,2 chili di marijuana Super Skunk, una sostanza considerata tra le più pregiate e richieste sul mercato illecito per l’alto contenuto di Thc (Tetraidrocannabinolo). Se immessa sul mercato, avrebbe fruttato un guadagno di oltre 40mila euro. La sostanza è stata sottoposta a sequestro probatorio e l'uomo è stato accompagnato nella casa circondariale di Ragusa in attesa delle determinazioni processuali di rito.