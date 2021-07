Settanta euro per non pubblicare online un video hot . È quanto ha chiesto un 38enne di origine rumena residente a Raffadali , in provincia di Agrigento, alla sua ex compagna di 43 anni. Da diverso tempo, l'uomo minacciava di rendere pubblico sui social il contenuto che era stato registrato un anno prima con il cellulare, durante un rapporto sessuale tra i due che all'epoca avevano una relazione sentimentale . Il 38enne è stato arrestato dai carabinieri che gli hanno teso una trappola dopo la denuncia della vittima.

Arrivati in casa della donna, i militari hanno sorpreso l'uomo proprio mentre stava intascando la cifra di 70 euro dalla sua ex compagna. Il 38enne è stato arrestato e collocato ai domiciliari in casa sua su disposizione della procura di Agrigento in attesa dell’udienza di convalida. Le accuse sono di estorsione e revenge porn, un reato che solo di recente è stato inserito nell’ordinamento giudiziario e che punisce la diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti, contro il consenso dell’interessato che molto spesso è proprio l’ex partner. Se le accuse vengono confermate, l’uomo rischia una pena da cinque a dieci anni.