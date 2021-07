Sequestrata una discarica abusiva di oltre settemila metri quadrati a Castelmola . La guardia di finanza ha individuato un'area, vicina ad altri terreni coltivati, di proprietà di un 70enne , che da anni veniva utilizzata come luogo di deposito di rifiuti di vario genere . Per nascondere i rifiuti accumulati, venivano realizzati terrapieni con materiale di risulta tra cui anche eternit .

Il sequestro del terreno è stato convalidato dal giudice del tribunale di Messina, mentre il proprietario è stato denunciato per gestione non autorizzata di rifiuti. Negli ultimi 18 mesi nella provincia peloritana sono state denunciate 66 persone per fatti simili.