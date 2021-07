Denunciato dall'ex compagna per atti persecutori, l'uomo è stato arrestato dai carabinieri di Pachino. Telefonate più volte al giorno e tentativi di essere avvicinata, nonostante un netto rifiuto, hanno fatto sentire perseguitata la donna che ha deciso di sporgere denuncia.

A conclusione delle indagini da parte dei militari, nei confronti dell’uomo è stato emesso il divieto di avvicinamento alla ex compagna. Misura che, però, è stata disattesa dall’uomo che invece ha continuato a seguire la donna che, ancora una volta, si è rivolta ai carabinieri che hanno chiesto e ottenuto l’aggravamento della misura in corso obbligando l’uomo a non abitare a Pachino ma a trasferirsi in un’abitazione di Noto.

Nonostante tutto, pochi giorni dopo, l’uomo è stato notato ancora vicino alla casa della donna. Per questa ennesima violazione, la procura ha disposto l’ulteriore aggravamento della misura con quella degli arresti domiciliari. I carabinieri di Pachino hanno arrestato l’uomo e lo hanno accompagnato nella sua abitazione dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.