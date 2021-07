Nuova iniziativa per favorire la vaccinazione in Sicilia. La Regione ha annunciato che, da domani 4 luglio a martedì 6, gli hub allestiti nell'isola saranno aperti a chiunque vorrà avere il siero anche senza prenotazione. La possibilità di vaccinarsi sarà offerta dai 12 anni in su . I sieri che saranno inoculati saranno Pfizer e Moderna. « L'obiettivo è immunizzare quanti più cittadini possibile, in funzione anche delle varianti virali rilevate anche in Sicilia », fa sapere l'assessorato regionale alla Salute.

Nuova iniziativa per favorire la vaccinazione in Sicilia. La Regione ha annunciato che, da domani 4 luglio a martedì 6, gli hub allestiti nell'isola saranno aperti a chiunque vorrà avere il siero anche senza prenotazione. La possibilità di vaccinarsi sarà offerta dai 12 anni in su. I sieri che saranno inoculati saranno Pfizer e Moderna. «L'obiettivo è immunizzare quanti più cittadini possibile, in funzione anche delle varianti virali rilevate anche in Sicilia», fa sapere l'assessorato regionale alla Salute.

In Sicilia al momento ad avere ricevuto anche la seconda dose è stato il 27,84 per cento della popolazione. Mentre in totale sono state inoculati quasi tre milioni e 890mila sieri. Larga parte dei quali - oltre 3,3 milioni - prodotti da Pfizer, mentre il resto sono ripartiti tra AstraZeneca (oltre 595mila, ma ormai sospese), Moderna (quasi 456mila) e Johnson&Johnson (oltre 168mila). Le dosi finora consegnate alla Regione superano i 4,5 milioni.