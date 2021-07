Mezzo chilo di marijuana e trecento grammi di hashish sono stati trovati a casa di un 35enne di un siracusano. La perquisizione è stata compiuta dai carabinieri di Cassibile, con la collaborazione dell'unità cinofila.

La droga si trovava all'interno della dispensa, nascosta tra confezioni di cibo e in parte già suddivisa in singole dosi. Trovati anche strumenti per il taglio e la pesatura delle sostanze stupefacenti. Il 35enne è finito ai domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria.