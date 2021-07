Il destino della tenuta Ambelia sembra essere legato alle polemiche. Dopo quelle riguardanti gli importanti investimenti decisi dal governo Musumeci per rilanciare la struttura di Militello in Val di Catania, il paese che ha dato i natali al presidente della Regione, a tirare in ballo la tenuta che da oggi a domenica ospiterà la Fiera mediterranea del cavallo è la Cgil . Nel mirino è finita una nota del dirigente generale del Corpo forestale Giovanni Salerno , con cui si dà mandato al commissario superiore Luca Ferlito di coordinare l'impiego del personale durante la tre giorni della manifestazione.

Il destino della tenuta Ambelia sembra essere legato alle polemiche. Dopo quelle riguardanti gli importanti investimenti decisi dal governo Musumeci per rilanciare la struttura di Militello in Val di Catania, il paese che ha dato i natali al presidente della Regione, a tirare in ballo la tenuta che da oggi a domenica ospiterà la Fiera mediterranea del cavallo è la Cgil. Nel mirino è finita una nota del dirigente generale del Corpo forestale Giovanni Salerno, con cui si dà mandato al commissario superiore Luca Ferlito di coordinare l'impiego del personale durante la tre giorni della manifestazione.

«Onestamente troviamo fuori luogo questa scelta di dirottare ad Ambelia il personale in divisa in una fase molto delicata in tema di controllo del territorio», dichiara a MeridioNews il segretario regionale della Fp Cgil Gaetano Agliozzo. Il riferimento va agli incendi che già da diverse settimane hanno ripetutamente colpito diverse zone dell'isola. «Il personale del Corpo forestale regionale è già carente di suo, decidere di concentrarlo, non si sa bene per quale ragione, all'interno di un sito dove si svolge una fiera, è una scelta azzardata».

Con una nota la Fp Cgil ha chiesto al dirigente generale del Corpo forestale di «assumere le necessarie e consequenziali decisioni, provvedendo alla revoca immediata della citata nota, stante i rischi e le responsabilità che ne potrebbero derivare» ma ha anche invitato i prefetti siciliani a «valutare la gravità dei fatti evidenziati al fine di prevenire le criticità denunciate».