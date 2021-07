Quando camping e glamour si uniscono

Cosa succede quando due termini quali glamour e camping si uniscono?

Semplice, nasce un nuovo modo di concepire la vacanza in mezzo alla natura: il Glamping. Dite quindi addio ad improbabili fornellini, a brandine per dormire che neanche un fachiro oserebbe tanto, e dite benvenuto al camping di lusso, che mio caro resort spostati. Un’esperienza nuova e unica nel suo genere. E, aggiungiamo, super di tendenza in questo momento storico, che unisce la libertà del campeggio a stretto contatto con la natura, con uno stile di vita Glamour chic, ovvero l’idea di una vacanza con tutti i comfort ma immersi nella pace del verde, che trova concretezza grazie a questa nuova formula. Le parole d’ordine di questa esperienza sono comfort, ricercatezza, design, ecologia, il compromesso perfetto per dormire sotto la stelle ma senza dover rinunciare a zona wellness, vasca idromassaggio, espresso cremoso e degustazioni di vini e prodotti del territorio.

Chissà quante coppie finalmente troveranno la pace grazie a questo mix tra avventura e coccole di lusso.

_________________________

• Shauri Glamping

Noto, Contrada Grattaluri

Per info chiamare 349 365 1332 oppure consultare la pagina Facebook

_________________________

• IUTA Glamping & Farm

Bochini, contrada Bochini

Per info chiamare 349 960 4359 oppure consultare la pagina Facebook

_________________________

• Fiori di Noto – Glamping

Noto, SP24

Per info chiamare 324 536 3887 oppure consultare la pagina Facebook

_________________________

• Bagol’Area Glamping Farm

Mascali, via Presa, 20

Per info chiamare 333 305 0663

_________________________

• Glamping Sicily

Castiglione di Sicilia, via S. Antonio Vecchio, 20

Per info chiamare 0942 620673

_________________________

• Gole Alcantara Camping Lanternavacanze

Motta Camastra, via Laterna Bianca

Per info chiamare 328 266 4107 oppure consultare la pagina Facebook

_________________________

• Ciriga Sicily Glamping

Ispica, via del Gorgo Salato

Per info chiamare 331 990 0793 oppure consultare la pagina Facebook

_________________________

• Nuvolive Glamping

Castelvetrano, via Bresciana, 8/ contrada Settefurie

Per info chiamare 393 878 6708 oppure consultare la pagina Facebook

_________________________

• Glamping Sicilia

Guarrato, contrada Misiliscemi

Per info chiamare 0923 864261

_________________________

• Campeggio Costa Ponente – Glamping

Cefalù, contrada Ogliastrillo, Strada Statale 113

Per info chiamare 0921 420085 oppure consultare la pagina Facebook

_________________________

• Happy Glamping Madonie

Polizzi Generosa, contrada Piscazzi

Per info chiamare 328 277 2541 oppure consultare la pagina Facebook

_________________________

• Glamping Villarè

Messina, via Bartolomeo Colleoni, 20

Per info chiamare 339 429 0307 oppure consultare la pagina Facebook