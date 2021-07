Ammontano a 40 milioni di euro i fondi messi a disposizione dall’Inail per la costruzione nei piccoli Comuni delle aree del Mezzogiorno di scuole innovative. Questo fondo, nell’ambito del piano triennale di investimenti immobiliari 2021-2023, è destinato ai Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti compresi nei territori delle regioni Abruzzo , Basilicata , Calabria , Campania , Molise , Puglia , Sardegna e Sicilia .

Ammontano a 40 milioni di euro i fondi messi a disposizione dall’Inail per la costruzione nei piccoli Comuni delle aree del Mezzogiorno di scuole innovative. Questo fondo, nell’ambito del piano triennale di investimenti immobiliari 2021-2023, è destinato ai Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti compresi nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Possono essere realizzate scuole dell’infanzia o a polo d’infanzia, scuola primaria o secondaria di primo grado ovvero a un istituto comprensivo. «Un bando importantissimo, che ha come finalità quella di contrastare il fenomeno dello spopolamento dei piccoli Comuni del Mezzogiorno, che doterà questi territori di scuole innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, all’insegna dell’efficientamento energetico, della sostenibilità, della sicurezza strutturale e antisismica» annuncia in una nota la sottosegretaria all’Istruzione Barbara Floridia.