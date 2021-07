Una tartaruga marina di grandi dimensioni è stata socorsa dal personale dell'Istituto zooprofilattico ad Avola. La segnalazione è partita dalla località Gallina e a farla sono stati i carabinieri della stazione del centro del Siracusano.

Non sono chiare le condizioni di salute dell'animale, mentre è possibile fosse arrivata in spiaggia per deporre le uova. La chiamata dei carabinieri è partita dopo avere notato che la tartaruga non aveva ripreso la via del mare.