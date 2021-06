Il capogruppo del Movimento cinque stelle Giovanni Di Caro è risultato positivo al Covid-19. Il deputato agrigentino dell'Assemblea regionale siciliana ha scoperto di aver contratto il coronavirus dopo il test effettuato stamattina . «Non so dove ho potuto contrarre il virus. Di solito faccio sempre i tamponi rapidi - afferma Di Caro a MeridioNews - Ieri, mentre ero di ritorno dalla commissione Lavoro dell'Ars avevo i sintomi del raffreddore . All'inizio credevo che fosse stato a causa dell' aria condizionata . Ma, visto che i sintomi sono continuati, stamattina, prima di recarmi in Regione, ho deciso di fare il tampone rapido».

Il capogruppo del Movimento cinque stelle Giovanni Di Caro è risultato positivo al Covid-19. Il deputato agrigentino dell'Assemblea regionale siciliana ha scoperto di aver contratto il coronavirus dopo il test effettuato stamattina. «Non so dove ho potuto contrarre il virus. Di solito faccio sempre i tamponi rapidi - afferma Di Caro a MeridioNews - Ieri, mentre ero di ritorno dalla commissione Lavoro dell'Ars avevo i sintomi del raffreddore. All'inizio credevo che fosse stato a causa dell'aria condizionata. Ma, visto che i sintomi sono continuati, stamattina, prima di recarmi in Regione, ho deciso di fare il tampone rapido».

Alla positività del primo tampone, è seguita anche quella del test molecolare. Stando a quanto raccontato da Di Caro, ieri non avrebbe avuto contatti diretti con i colleghi. «Adesso non ho particolari sintomi - prosegue il deputato - Ho subito avvisato i colleghi. Ieri ci siamo incontrati in commissione Lavoro, ma non siamo stati vicini, se non per pochi istanti e con la mascherina. Adesso, tutti i colleghi faranno i test».

Di Caro aveva fatto la prima dose di vaccino lo scorso 3 giugno. «Dovevo fare la seconda dose giorno 8 luglio - conclude - Posso dire di avere incontrato pochissime persone, anche della mia famiglia, perché in questo periodo cerco in ogni caso di tenere alta l'attenzione». Intanto, la seduta che era prevista per le 17 di oggi pomeriggio all'Ars è stata rinviata al 6 luglio alle 16. A comunicare la positività di Di Caro è stato il segretario generale tramite una nota inviata agli altri deputati.