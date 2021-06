Un 41enne di Pachino è stato arrestato per evasione dopo essere stato trovato fuori dall'abitazione dove scontava gli arresti domiciliari. Non è la prima volta che il 41enne si allontanava dall'abitazione in cui scontava la misura cautelare . Da pochi giorni doveva scontare la pena di dieci mesi di reclusione.

L'uomo, infatti, era stato posto ai domiciliari qualche giorno fa per essere evaso nel 2018. Adesso quest'ultima occasione, in cui è stato ancora una volta individuato fuori casa dai carabinieri, che lo hanno riportato nella propria abitazione in attesa di essere giudicato.