Ritornano i festival in Sicilia

«Mi manchi come un concerto», citava una scritta diventata virale durante il lockdown. Bene, adesso che una timida ripartenza sembri riaprire le danze - seppur sedute - e che l’estate picchia alle finestre, è il momento di pianificare il proprio itinerario dei festival estivi siciliani e dare seguito alla celeberrima scritta che invitava a supportare «gli artisti che tanto ci fanno divertire».

Si parte (non in ordine cronologico, ma di rispetto per l’anzianità) dall’attesissimo Ypsigrock di Castelbuono, in provincia di Palermo, dal 5 all’8 agosto che, per far fronte alle problematiche attuali, riserva le prevendite ai soli abbonati e rinuncia al caratteristico camping, sfoderando al suo solito una line-up che non rinuncia alla qualità e al marchio. Tra gli artisti a esibirsi ci saranno Àsgeir, Iosonouncane, Dardust, Pongo, Coma, Camilla Sparksss, Kristin Sesselja e altri da annunciare.

Nella stessa provincia, ma ad un mese di distanza, torna anche il Beatfull di Palermo, dal 2 al 4 settembre ai Cantieri Culturali alla Zisa, il cui cartellone di proposte non è ancora pronto. Nonostante varie pressioni da parte del sottoscritto, tale è e tale rimane al momento della chiusura di questo pezzo.

Poco più ad ovest, nel Trapanese, si riconferma l’Alcart Festival, presso l’Anfiteatro Ex Orto di Ballo, ad Alcamo, che per l’11 e 12 agosto mette in campo Margherita Vicario, Ariete, BNKR44 ed altri, annunciando dai propri social il sold out per la prima delle 2 date e per gli abbonamenti, nell’attesa di una chance sulla possibilità di poter aumentare la capienza.

Agrigento si presenta al pubblico siciliano con una doppia proposta, giocando in entrambi i casi con la suggestiva atmosfera della Valle dei Tempi: la quinta edizione di Festivalle, dal 5 all’8 agosto, e l’esordio dell’Ellenic Music Festival (tutto concentrato sul 18 agosto). Il primo dei due trova la sua forza in nomi come Alfredo Rodriguez Trio, Salvador Sobral, Kokoroko e Tullio De Piscopo tra gli headliner. Il secondo condensa tutte le emozioni rock in una sera con Marlene Kuntz, Motta, Cordepazze e le sorprendenti Ikan Hyu, dalla Svizzera.

Nella città di Archimede, che per comodità chiameremo Siracusa, torna a splendere l’OSS nell’isola di Ortigia, dal 28 luglio all’1 agosto, con Calibro 35, Gigi Masin, Venerus, Ginevra, Studio Murena e non solo.

E nel continuare ad interessare aree che riecheggiano di antica Grecia ci spostiamo a Tindari (ME), dove nello splendido Teatro Greco, dall’1 al 5 agosto, ritorna l’Indiegeno Fest, con il suo marchio made in Italy di alto profilo, garantito questa volta da Carmen Consoli, Roy Paci & Aretuska, Francesca Michielin, Bugo ed altri (anche qui) in TBA (che non è il nome di una band ben supportata managerialmente al punto di esibirsi in quasi tutti i festival, bensì sta per To Be Announced).

A pochi kilometri, al Castello di Milazzo, dal 9 all’11 agosto, la quinta edizione del Mish Mash, con i già citati Ariete e Vicario, ai quali si aggiungono anche Marco Castello, Tutti Fenomeni, Adriano, Gaia ed altri sempre all’insegna del tricolore.

Catania partecipa alla lista andando in vacanza per quasi tutto il periodo estivo (in fatto di festival), per poi salutare la bella stagione a settembre, quando dal 9 al 12, Ricci Weekender, con la consueta benedizione di Gilles Peterson, proporrà James Senese Napoli Centrale, Floating Points, Emma-Jean Thackray, Ashley Henry, Khalab, Coco Maria e altre prelibatezze. Per dovere di cronaca è bene specificare che nella lista dei festival non sono state incluse le rassegne, ossia i grandi eventi che non prevedono più nomi nella stessa serata.

Così come mi saranno di certo sfuggite altre realtà, alle quali auguriamo il nostro in bocca al lupo seppur privi di menzione. Ma, soprattutto, tanta merda - modo di dire preso in presto dal gergo teatrale con cui si fanno gli scongiuri - a tutti, con la speranza che al più presto possiate riprendere il vostro lavoro con più serenità e meno “congiunti o non congiunti.