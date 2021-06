Una corsa contro il tempo e, pare, contro il nulla. È quella delle migliaia di pazienti del Nemo Sud di Messina , centro di eccellenza nella cura delle malattie neuromuscolari . E, per alcune di esse, unico centro accreditato in Sicilia - e non solo - per le terapie . Dopo il divorzio dal Policlinico della città dello Stretto, che finora aveva ospitato la struttura, la scadenza era fissata al 30 maggio , giorno del trasloco. In assenza di una soluzione - ma con tante promesse -, era chiaro a tutti che la questione fosse critica: disperata, ma non del tutto persa. E invece è arrivata ieri, con qualche giorno d'anticipo, la parola fine . Apposta dallo stesso centro con una nota, in cui si annunciava l'intenzione di disertare il tavolo previsto per oggi al Comune di Messina . «La storia finisce qua. Il percorso di Nemo Sud, a Messina, termina oggi», scrivevano ieri dalla fondazione Aurora , che gestisce il centro. Nota poi scomparsa dai social network, ma confermata nella sostanza dall'ente peloritano, che ha preso atto della decisione e annullato l'incontro.

Il motivo va cercato tra le righe della nota, in chiaroscuro: «Non ci riguardano le beghe politiche, siamo sempre stati attenti a non lasciarci strumentalizzare e non abbiamo strumentalizzato», scrivevano dal centro. Impossibile non leggere un riferimento alla contrapposizione politica, in vista delle prossime elezioni regionali siciliane, tra l'attuale sindaco di Messina Cateno De Luca e il governatore in carica, Nello Musumeci. Quest'ultimo raggiunto, negli ultimi giorni, dallo sdegno dei pazienti che non gli perdonano il silenzio dopo un incontro a inizio maggio in cui erano state promesse soluzioni per una nuova sistemazione del Nemo Sud. E in fondo il problema pare essere proprio questo: la politica non avrebbe il tempo e, forse, neanche il modo per risolvere la questione.

Le strade sembrano essere solo due. Entrambe non rapide da percorrere e che, nell'attesa, lasciano comunque a piedi i pazienti, alcuni dei quali fisicamente impossibilitati a raggiungere Napoli, altra sede del Sud. La prima opzione prevede un bando di gara a evidenza pubblica, a cui può partecipare la fondazione Aurora così come altri soggetti. La seconda è che un'azienda ospedaliera siciliana non dipendente dal pubblico apra le proprie porte al progetto, con una convezione per una sperimentazione altamente specialistica. L'importante è che, in entrambi i casi, si tratti di strutture ospedaliere complesse che garantiscano l'interdisciplinarietà che è alla base del successo del centro Nemo Sud, dove arrivano pazienti che alla loro patologie - dalla Sla alla Sma - accompagnano necessità cardiologiche, ortopediche o di esami specifici come la tac. Pre-requisito di fondo, però, è che pubblico o privato pensino al servizio specialistico per la cura delle malattie neurologiche come a una necessità essenziale.

E qui, leggendo sempre tra le righe - ma neanche troppo - della nota del Nemo Sud, sembra stare l'altro masso che blocca la strada. «Confidiamo nell’efficienza amministrativa del Policlinico, nella professionalità dei suoi sanitari e nella competenza dei docenti universitari che saranno certamente in grado di rispondere alle esigenze dei pazienti e non faranno rimpiangere la nostra assenza, la quale, evidentemente, nonostante i pubblici plausi, non è poi così problematica». Che traducendo suonerebbe come un «Pensate di farcela da soli? Vediamo che succede». Con un riferimento neanche troppo velato ai motivi della rottura con la struttura ospedaliera: ossia la nuova convenzione che vedeva l'impiego di personale universitario e non dei professionisti del centro. Un modo, forse, per rivendicare la propria storia, scacciare l'idea di trovarsi con il piattino in mano a chiedere qualcosa e aprirsi solo a corteggiatori seriamente intenzionati. Un modo, però, che lascia per strada cinquemila pazienti.