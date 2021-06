Verso le 7 di domenica a Menfi, in via dei Pioppi, l’autovettura Fiat Panda in dotazione all’istituto di vigilanza Walden, ha investito accidentalmente un infermiere 53enne residente del posto mentre era impegnato con un gruppo di amici a fare attività podistica. L’uomo, che è in condizioni critiche, è stato trasportato presso l’ospedale di Sciacca da un’ambulanza del 118, dove è stato ricoverato in prognosi riservata a causa di politrauma al corpo. Successivamente il ferito, tramite elisoccorso, è stato trasferito in una struttura sanitaria diversa.