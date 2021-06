Un 64enne di Nicosia - A.R. sono le sue iniziali - è stato denunciato dagli agenti del commissariato di polizia per abbandono e maltrattamenti di animali . Durante un servizio lungo la strada statale 117 , in particolare in contrada Murata di Nicosia, i poliziotti hanno notato un cane maremmano legato con una catena senza riparo e in evidente stato di denutrizione .

Un 64enne di Nicosia - A.R. sono le sue iniziali - è stato denunciato dagli agenti del commissariato di polizia per abbandono e maltrattamenti di animali. Durante un servizio lungo la strada statale 117, in particolare in contrada Murata di Nicosia, i poliziotti hanno notato un cane maremmano legato con una catena senza riparo e in evidente stato di denutrizione.

Gli agenti hanno effettuato un sopralluogo all'interno del fondo agricolo e, così, hanno verificato la presenza di altri tre cani di razza meticcia. Anche questi legati con le catene - due dei quali a un albero con rischio di autostrangolamento - senza riparo e in condizioni di salute precaria, senza acqua e costretti a vivere in mezzo ai loro stessi escrementi e con dei parassiti attaccati al manto.

In uno degli animali, inoltre, sono stati notati evidenti segni di abrasione del manto intorno al collo procurati dal continuo e prolungato sfregamento della catena. Gli animali non erano dotati di chip e, quindi, nemmeno registrati nell’anagrafe canina. I poliziotti hanno subito informato il pubblico ministero di turno che ha disposto il sequestro e l’affidamento in custodia dei quattro cani a un'associazione del posto. L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato denunciato per abbandono e maltrattamenti di animali.